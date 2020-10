De Rosa (M5S) si scusa con Diasorin, “era solo dibattito politico”

Egregio,

desidero chiarire il significato delle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa diffuso in data 23 settembre 2020 dal titolo “La vicenda Diasorin puzzava di bruciato”, dove DiaSorin è stata indebitamente accostata alle vicende politiche che interessano la Regione Lombardia.

La genericità dei fatti riferiti e l’utilizzo di espressioni destinate al dibattito politico non possono e non avrebbero dovuto coinvolgere l’operato della Vostra Società. Come cittadino, e come persona pubblica con ruolo politico e istituzionale, sono qui a riconoscere l’impegno profuso da DiaSorin nella gestione della pandemia; impegno che ha braccia, testa e gambe nei dipendenti della Società e, in particolare, nei suoi ricercatori che hanno lavorato e lavorano quotidianamente con serietà per garantire un servizio al cittadino. Nessuno di loro merita certo di essere coinvolto nello scontro tra schieramenti politici.

Pertanto, sono qui a porgere le mie scuse per l’accaduto e a comunicarLe che ho ritenuto opportuno far disporre la immediata rimozione del comunicato in oggetto.

Le invio questa breve nota pregandoLa di divulgare all’interno della Società a conferma dell’apprezzamento per l’impegno delle persone che vi lavorano.

Con i migliori saluti

Massimo De Rosa, Capogruppo Consiliare M5S Lombardia