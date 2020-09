Referendum: votare NO per non ricevere il Cavallo di Troia in dono

I Greci stavano stavano perdendo la guerra, allora Ulisse disse che se Troia non si poteva più conquistare con la forza, la si doveva conquistare con l’astuzia e l’inganno;

Bisognava entrare nella città per sconfiggere i Troiani costruendo un cavallo di legno all’interno del quale nascondere i soldati;

Il cavallo doveva essere bellissimo e doveva riportare un’elegante scritta che “rassicurasse” i Troiani facendo loro credere che si trattava di un dono;

I Greci finsero di partire e lasciarono il cavallo davanti alle mura di Troia;

I Troiani, “ingenuamente” credettero che fosse un dono per la dea Atena.

Cassandra li mise in guardia dal pericolo e mentre lo faceva si disperava e piangeva perché nessuno la ascoltava (era il suo destino);

Laocoonte pure li mise in guardia e, per provare l’inganno, colpì il cavallo con una lancia che risuonò a dimostrazione che il cavallo era vuoto, ma un mostro marino lo trascinò negli abissi;

I Troiani “ingenui e fiduciosi”, portarono il cavallo di Troia nella loro città…La strage fu terribile

I Troiani indifesi, impreparati, disarmati, furono massacrati “tutti” (nessuno escluso)…ormai difendersi era impossibile…

Questo taglio sarà il nostro “Cavallo di Troia” non facciamolo entrare nelle nostre istituzioni per non fare la fine dei troiani…