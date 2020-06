Forza Italia, unico partito per una coalizione di centrodestra al governo

(red.) Il nostro partito anche in questo momento difficile, ha dimostrato di avere a cuore il futuro della nostra nazione. Abbiamo messo da parte ogni polemica, ogni dissenso e ogni colore politico. Abbiamo fatto proposte su come diminuire le tasse, semplificare il fisco, abbattere la burocrazia e attraverso un piano a carattere garantista, riformare la giustizia.

Abbiamo messo a disposizione del Paese (e non del governo) la nostra esperienza.

Essere seri, concreti e responsabili, è nella nostra vocazione e in questi mesi lo abbiamo ampiamente dimostrato e ieri come oggi ci sono migliaia di motivi per donare il 2×1000 al nostro partito per difendere i nostri valori e la nostra libertà.

Gli italiani si stanno svegliando dall’illusionismo di questo governo e si stanno rendendo conto che le loro promesse sono bugie, illusioni, falsità. L’Italia e gli italiani non si meritano questo governo.

Oggi più che mai il nostro Paese ha la forte esigenza di avere un governo di centrodestra con a capo Forza Italia per sconfiggere l’oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria.

Nicola Tengattini, Forza Italia Paratico