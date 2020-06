Test coronavirus, devono essere gratuiti o soggetti a ticket

I Sindaci bresciani scrivono alla Regione e al Governo, sottolineando la forte preoccupazione per la salute dei loro cittadini e delle loro cittadine, avendo sotto gli occhi che il virus sta ancora circolando nelle loro comunità e ancora non si vede un piano regionale di prevenzione adeguato, come strumento fondamentale di tutela della salute pubblica.

Non test molecolari (tamponi) a tappeto, chiedono i Sindaci, ma individuazione precoce dei positivi, sintomatici o già sottoposti a test sierologici, anche solo quantitativi, con test Virologici che, rientrando negli strumenti di tutela della salute pubblica, rientrano nei LEA e quindi devono essere gratuiti o soggetti a ticket, qualunque ne sia l’esito, isolamento e tracciamento rigoroso dei contatti, tracciamento per cui servono risorse.

Donatella Albini, Sinistra a Brescia