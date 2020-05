Lettera per Lara Magoni: ora promuoviamo la nostra bella Lombardia

Carissima assessore Lara Magoni, non pensa che la reputazione turistica della Lombardia vada difesa e incrementata, specie adesso? Cosa dice dell’idea di preparare già da ora una serie di spot di promozione turistica della Regione-motore economico d’Italia, troppo spesso considerata a torto Cenerentola turistica, a vantaggio di regioni limitrofe assai più attive propagandisticamente? Un progetto di comunicazione da diffondere a livello nazionale e internazionale, anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026, ma soprattutto con l’intento di ripristinare al più presto un’immagine in parte compromessa dalla tragedia Covid19?

Non crede che la Regione più martoriata al mondo dalla pandemia debba avere uno scatto d’orgoglio e investire per convincere i milioni di ospiti potenziali che è ancora viva e vegeta e che può continuare ad offrire tante meraviglie naturalistiche, sportive e artistiche? Montagna, laghi e città d’arte aspettano un intervento promozionale dell’Istituzione Regionale governata da Fontana e da Lei per il nostro settore, che dia il segno di un Turismo Lombardo grande e magnifico. Grazie.

Antonio Stefanini