Ai dipendenti dell’ospedale Civile di Brescia mille volte grazie

Una nostra lettrice ci ha inviato un’immagine di alcuni dipendenti impegnati all’ospedale Civile di Brescia. Da giorni stanno lottando in prima linea contro il coronavirus. Anche la nostra redazione sottoscrive il contenuto del testo, che riportiamo qui sotto.

Buongiorno redazione chiedo semplicemente di inserire questa foto sul vostro giornale di Brescia e della Lombardia in generale!!! Vorrei solo che queste persone venissero semplicemente ringraziate per il lavoro costante che, ogni giorno, in questi giorni, stanno facendo contro il coronavirus così agressivo che sta facendo fuori generazioni su generazioni di bresciani, sopprattutto anziani!!

Io credo che ognuno di noi oggi debba ringraziare ogni singola figura che lavora nei nostri ospedali italiani, da nord a sud, da est ad ovest!! Insieme riusciremo a rialzarci più forti che mai, ma intanto dobbiamo aiutare chi è in prima linea, stando a casa e seguendo le regole!!!

Spero di cuore che possiate inserire questa foto con un semplice commente e titolo di gratitudine a questi. Angeli in prima linea dell’ ospedale Civile di Brescia, che ogni giorno da svariate settimane sono lì a combattere per salvare vite!

Lettera firmata