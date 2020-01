Castenedolo, cordoglio e sgomento della Flai Cgil

La Flai Cgil di Brescia esprime cordoglio e sgomento per l’ennesima vita spezzata durante il lavoro in stalla nell’Azienda Agricola LA VALBONA di Castenedolo.

In attesa che la magistratura a le autorità competenti facciano chiarezza sulla dinamica dell’incidente, la nostra organizzazione sindacale vuole sottolineare l’importanza della prevenzione, della formazione dei lavoratori e della messa a norma degli impianti in un settore in cui complessità e tecnologia sono in continuo aumento e mutamento.

Troppo spesso stanchezza e necessità di ottimizzare i tempi di produzione creano un mix pericoloso che solo la conoscenza e l’applicazione di regole precise possono mitigare.

Il Segretario Generale Flai Cgil di Brescia

Enrico Nozza Bielli