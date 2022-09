Il Progetto Professionalità Ivano Becchi, un’occasione per giovani 18-36enni

Brescia. Dopo la pausa di due anni dovuta alla pandemia, riparte il 15 settembre il Progetto Professionalità “Ivano Becchi”, una opportunità dedicata ai giovani da Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

L’iniziativa, promossa da oltre 20 anni dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, rappresenta un progetto unico per le sue caratteristiche: consente ai giovani lombardi tra i 18 e i 36 anni di acquisire nuove competenze professionali in qualunque settore attraverso lo svolgimento di percorsi di formazione pratico-lavorativa personalizzati, totalmente finanziati e gratuiti, in ogni parte del mondo, senza alcun limite di settore di specializzazione. Obiettivo: favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio lombardo attraverso le risorse umane e professionali.

Sono gli stessi candidati a presentare la proposta di percorso che desiderano intraprendere per realizzare il proprio sogno professionale. Dal 1999 ad oggi sono stati finanziati oltre 400 progetti in 63 Paesi in tutto il mondo che hanno spaziato in oltre venti settori lavorativi diversi, condotti da donne per il 60% e da uomini per il restante 40%

Il supporto di Fondazione Banca del Monte di Lombardia ai giovani del territorio si conferma un investimento vantaggioso sia per le loro carriere che per l’economia locale.

“La Fondazione ritiene di dover investire sui giovani aiutandoli a migliorare le loro competenze professionali. – spiega il coordinatore del progetto, Alessandro Balboni – I giovani più meritevoli e motivati costituiranno il supporto più efficace allo sviluppo del tessuto economico produttivo del territorio e alla crescita del capitale umano, risorsa sempre più preziosa e competitiva nel mercato globalizzato. E’ necessaria una buona dose di talento, determinazione, passione, coraggio e creatività e nella selezione dei vincitori viene considerata la capacità di visione e determinazione nell’immaginare e realizzare il salto di qualità professionale, in qualunque settore lavorativo”.

Il 15 settembre si apre il bando per l’edizione 2022/2023 che rimarrà aperto fino al 15 novembre. Per partecipare occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 36 anni (all’atto della domanda), risiedere o lavorare in Lombardia, avere un’esperienza occupazionale o di ricerca, anche pregressa, comprese forme di contratto atipiche, collaborazioni, tirocini formativi, stage curricolari effettuati durante il percorso universitario. Parte fondamentale è la proposta di percorso professionale, elaborata dallo stesso candidato, da sviluppare presso imprese, associazioni, istituti universitari o di ricerca, scuole e pubbliche amministrazioni, centri di eccellenza, in Italia – al di fuori del territorio lombardo – e in altri Paesi, per una durata massima di 6 mesi.

Il Comitato di Gestione selezionerà i 15 progetti valutati come i più interessanti, innovativi ed attuabili, che verranno interamente finanziati a fondo perduto. A ciascun vincitore sarà affiancato un tutor che lo assisterà per tutta la durata della sua esperienza.

Le iscrizioni si effettuano on-line sul sito della Fondazione (http://www.fbml.it/presentazione-progetto-IT.aspx), Dal 15 settembre 2022 sono aperte fino al 15 novembre 2022 (ore 13). Per informazioni rivolgersi a : Progetto Professionalità – Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Tel. 0382.305811 – e-mail: professionalita@fbml.it.