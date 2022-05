Sciopero e presidio ai cancelli della Gardalegno di Rezzato

Rezzato. Nidil Cgil e Fillea Cgil di Brescia hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata di mercoledì 1 giugno per i lavoratori somministrati dall’agenzia Temporary presso l’azienda GardaLegno. La vertenza riguarda il mancato riconoscimento di una quota di premio regionale e la richiesta di stabilizzazione alle dirette dipendenze di GardaLegno dei dipendenti che oggi sono alle dipendenze dell’agenzia.

Nonostante i tentativi di conciliazione di questi mesi, la situazione non si è sbloccata e anzi, l’atteggiamento datoriale è andato inasprendosi raggiungendo livelli intollerabili. Pertanto i lavoratori, supportati dalle categorie della Cgil, hanno indetto uno sciopero per l’intera giornata con presidio in mattinata davanti ai cancelli della sede di Rezzato (via Gardesana, 82).