Ugl Salute: “La bandiera sventola anche a Brescia, eletto Nicola Bonetti”

Brescia. La Ugl salute pianta anche a Brescia la propria bandiera nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego. È quella del seggio conquistato nella nuova votazione dopo che nella prima non era stato raggiunto il quorum, alla Asst Spedali Civili di Brescia che sarà occupato da Nicola Bonetti. “Un risultato eccellente”, commenta la segretaria provinciale Francesca Castelvedere, “che dedichiamo alla memoria di Gabriella Simbula. Lei ha guidato la Ugl a Milano e in Lombardia con passione e competenza e ha lasciato, dopo la sua prematura scomparsa, a tutti noi in eredità nuove sfide e nuove battaglie a difesa degli operatori sanitari. Ora, insieme agli altri eletti nelle Rsu della nostra regione, è il momento dei fatti e la Ugl Salute risponde presente come sempre”.

Al neoeletto e alla sua squadra arrivano anche i complimenti del segretario regionale della Lombardia. “A Brescia come nel resto della regione la Ugl Salute”, dice Riccardo Melias, “ha messo in mostra una classe dirigente preparata e di grande livello. Faccio un grosso in bocca al lupo al nostro eletto, Nicola Bonetti, e ringrazio per l’impegno e la dedizione la nostra segretaria provinciale, Francesca Castelvedere e tutti coloro che hanno contribuito al risultato. I lavoratori bresciani sappiano che da oggi i loro diritti e la loro voce saranno rappresentati da un sindacato libero, lontano da conosciute logiche di potere. L’obiettivo di Nicola e di tutta la Ugl Salute sarà quello di affiancare, in questa città duramente colpita dal Covid19, tutti i lavoratori per la difesa e il riconoscimento dei loro diritti”.