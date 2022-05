Il Cfp Zanardelli fa incontrare online candidati e aziende

Brescia. Il 9 e 12 maggio torna l’opportunità di incontro dedicata ai candidati e alle aziende del territorio bresciano: CFP Zanardelli propone “LavoriAmo – Easy online 2022”, due giornate di Job Speed Date che si svolgeranno con modalità digitale tra le 9 e le 14.

Cento aziende e 36 potenziali candidati per ciascuna: sono i due numeri più rappresentativi dell’evento di matching, giunto alla quarta edizione, che attraverso la piattaforma online lavoriamo.cfpzanardelli.it punta a favorire l’incrocio tra offerta e domanda di lavoro su tutta la provincia.

Le aziende potranno registrarsi fino al giorno dell’evento e mettere da subito a disposizione una propria presentazione e i propri annunci per proporre stage e opportunità lavorative, per poi effettuare i colloqui nelle due giornate previste con appuntamenti di durata smart tra 15 e 30 minuti.

Da parte loro i candidati, previa registrazione fino a esaurimento posti, potranno consultare le offerte e candidarsi tramite l’area dedicata, per poter incontrare più aziende in una sola giornata con un format informale e senza lungaggini. La priorità sarà data secondo l’ordine di iscrizione ai singoli annunci.

L’obiettivo di CFP Zanardelli è come sempre di incentivare le prospettive di occupazione, permettendo ai candidati di promuovere le proprie competenze e alle aziende di incontrare i potenziali futuri collaboratori e dipendenti.

La partecipazione per aziende e candidati è gratuita.

Per informazioni sull’evento si può consultare il link lavoriamo.cfpzanardelli.it oppure contattare Claudia Gibellini presso CFP Zanardelli allo 030 3848519 o scrivere a lavoriamo@cfpzanardelli.it.