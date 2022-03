Poste Italiane, assunti 97 portalettere in provincia di Brescia

(red.) A partire dai primi di marzo sono entrati in servizio nei centri di recapito della provincia di Brescia 97 portalettere, in forza ai centri di distribuzione di Boario Terme, Breno, Brescia-Dalmazia, Chiari, Ghedi, Iseo, Leno, Lumezzane, Montichiari, Nave, Orzinuovi, Palazzolo sull’Oglio, Rezzato, Rivoltella del Garda, Roncadelle, Rovato, Salò, Valsabbia e Verolanuova.

La selezione dei neo-assunti è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento, con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi.

Attraverso queste assunzioni, prosegue l’impegno di Poste Italiane nel creare nuove opportunità di lavoro nel nostro Paese anche in un biennio segnato dall’emergenza sanitaria ed economica.