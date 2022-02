Con “Lavoro per tutti” basta un clic per collegare chi cerca e chi offre

(red.) È online il nuovo servizio gratuito creato ed offerto dall’Ente bilaterale bresciano del Commercio e dei Servizi e dall’Ente bilaterale bresciano del Turismo per i lavoratori e le aziende iscritte agli enti costituiti da Confcommercio Brescia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil e Federalberghi Brescia. La piattaforma si chiama “Lavoro per tutti” e l’obiettivo è quello di facilitare l’incontro tra le aspettative delle persone nella ricerca di un lavoro e le necessità delle imprese.

“Attraverso pochi clic”, hanno sottolineato il presidente dell’Ente bilaterale bresciano del Commercio e dei Servizi Giuseppe Leone e il vicepresidente dell’Ente bilaterale bresciano del Turismo Roberto Maestrelli, “è possibile per i lavoratori inserire il proprio profilo in quella che è una vera e propria bacheca online, oltre che candidarsi direttamente alle offerte di lavoro caricate dalle imprese iscritte agli Enti bilaterali bresciani. Allo stesso modo anche gli imprenditori potranno sia valutare i profili caricati che pubblicare un annuncio specifico per la propria azienda”.

“Dalle nostre indagini”, ha aggiunto il presidente di Confcommercio Brescia Carlo Massoletti, “risulta che oltre un’impresa su tre del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Brescia ha ricercato del personale negli ultimi mesi e meno del 10% delle aziende è riuscita ad assumere tutti i profili desiderati. Era importante, quindi, fornire un servizio nuovo che aiutasse l’incontro tra le persone in cerca di lavoro e gli imprenditori”.

“La piattaforma ‘Lavoro per tutti’”, ha concluso il presidente dell’Ente bilaterale bresciano del Turismo Alessandro Fantini, “si colloca all’interno di tutto il pacchetto di servizi che viene offerto dai nostri Enti bilaterali bresciani, tra cui ricordo anche i sussidi per i dipendenti ed i contributi per le aziende che prenderanno il via il prossimo 1° marzo e che rappresentano un importante supporto a livello di welfare non solo per i lavoratori e gli imprenditori, ma anche per le loro famiglie”.

Per accedere a “Lavoro per tutti” è sufficiente collegarsi ai siti web degli Enti bilaterali bresciani: www.ebbcs.it e www.ebbt.it.