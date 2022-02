McDonald’s cerca 90 nuovi addetti nel Bresciano

(red.) McDonald’s cerca 90 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della provincia di Brescia. Nello specifico: 32 per i ristoranti di Brescia, 15 a Desenzano, 4 a Ghedi, 2 a Lonato, 10 a Orzinuovi, 4 a Rodengo-Saiano, 2 a Rovato, 6 a Verolanuova, 1 a Concesio, 6 a Puegnago, 3 a Castegnato, 3 a Darfo Boario Terme, 2 a Erbusco.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito (McDonald’s.it), attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati dalla società e invitati a un colloquio individuale.

Per ulteriori informazioni sul lavoro visitare la sezione «Entra nel Team», mentre per candidarsi: mcdonalds.it/entra-nel-team/posizioni-aperte/addetto_ristorazione_per_ tutta_italia_648.