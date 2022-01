“Dalla Regione fino a 11mila euro alle imprese per assumere e formare lavoratori”

(red.) Stabiliti i criteri del bando varato da Regione Lombardia ‘Formare per assumere’ ovvero incentivi occupazionali e voucher per l’adeguamento delle competenze. Fino a 11mila euro di aiuti alle aziende per assumere e formare i lavoratori.

“La Regione dà un sostegno concreto alle imprese lombarde nella selezione e formazione delle proprie assunzioni”, ha detto il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi, “e fornisce uno strumento che servirà alla riduzione del mismatch lavorativo, il fenomeno reclamato dalle aziende che non trovano personale qualificato. Nello specifico si tratta di 5 milioni di euro destinati alle imprese per formare e in seguito assumere, per un periodo di almeno dodici mesi, personale privo di impiego”.

Il bonus occupazionale è differenziato in base all’età e al genere e consiste in 4mila euro per lavoratori entro i 54 anni e in 6mila per lavoratrici della stessa fascia anagrafica; 6mila euro per gli uomini e 8mila per le donne a partire da 55 anni. A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di cinquanta dipendenti.

“Il voucher per la formazione specifica sarà invece riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di 3mila euro per ciascun nuovo assunto”, spiega Massardi. “Le aziende possono presentare domanda di contributo dal 26 luglio 2021 e fino al 30 settembre 2023 attraverso il sistema informativo bandi regionale. Un’azione importante che dimostra la costante attenzione di Regione Lombardia al mondo del lavoro per rispondere al problema del mismatch tra domanda e offerta, l’obiettivo è risolvere la mancata corrispondenza dei requisiti richiesti dalle aziende e al contempo creare nuova occupazione”.