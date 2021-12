Carenza manodopera specializzata? C’è la scuola ambulante

(red.) Le aziende faticano a trovare personale tecnico già preparato e i giovani che frequentano un percorso scolastico o formativo spesso sono già impegnati prima ancora di terminarlo.

Nella sola Lombardia il 59% delle imprese che cerca personale assimilabile alla figura dell’operaio specializzato ne evidenzia il difficile reperimento determinato dal ridotto numero dei candidati e anche dalla preparazione non sempre adeguata.

Da questa analisi di un gap esistente tra domanda e offerta per le specializzazioni tecniche e dalla convinzione che sia indispensabile un cambio di passo è partito il percorso che ha portato Sesvil, società bresciana specializzata in selezione, formazione, outplacement e consulenza Hr, a varare la Scuola ambulante di tornitura, fresatura, attrezzaggio e programmazione C.N.C.

Di cosa si tratta? La scuola di Sesvil porterà la formazione tecnica direttamente dentro le aziende, con percorsi studiati ad hoc per le esigenze delle singole imprese, destinati a neo assunti e lavoratori che abbiano la necessità di aggiornarsi. Formazione, eminentemente pratica, che si svolgerà dentro le aziende, con i tecnici Sesvil che entreranno nelle imprese.

Una scuola che farà incontrare persone di elevatissima competenza tecnica alla ricerca di nuove sfide o che si accingono ad uscire dal lavoro, per godersi la meritata pensione e giovani che il sistema industriale vorrebbe già produttivi, pronti per operare in autonomia. Aspettativa che non sempre il sistema formativo tradizionale è in grado di soddisfare, non certo per sua incapacità intrinseca, ma per come oggi è strutturato il sistema stesso.

“Lo spunto per questa nuova avventura l’ho trovato nelle “cattedre ambulanti di agricoltura”, importantissime istituzioni che, fra la seconda metà dell’800 e i primi del ‘900, svolsero la formazione agraria direttamente presso le aziende agricole – spiega Massimiliano Bergomi, Amministratore delegato di Sesvil -. Allo stesso modo, voglio portare la formazione tecnica direttamente dentro le aziende metalmeccaniche che incontrano oggi enormi difficoltà non solo a trovare il personale, ma soprattutto a formarlo adeguatamente e in tempi rapidi. I nostri tecnici, andranno in azienda, con zero teoria e cento per cento di esperienza pratica, e con umiltà faranno tutto ciò che è necessario per trasmettere le loro conoscenze e capacità agli aspiranti operai o tecnici specializzati secondo le aspettative e le esigenze della loro realtà aziendale”.

Una nuova sfida per Sesvil ispirata anche dall’incontro con un tecnico particolarmente eclettico ed entusiasta, ex allenatore di pallavolo, con alle spalle quasi cinquant’anni di esperienza, da dipendente prima e imprenditore poi, nelle lavorazioni meccaniche.

Il progetto è partito e Sesvil ha già raccolto i primi consensi. La società sta lavorando sull’analisi dei fabbisogni di alcune aziende, per poi predisporre percorsi formativi ad hoc, che potranno anche essere finanziati da fondi interprofessionali.

“Il vantaggio per le aziende è duplice – conclude Bergomi – . Da un lato non dovranno investire direttamente il tempo dei loro dipendenti per formare il nuovo personale, dall’altro potranno fruire di una formazione tecnico-pratica ritagliata su misura per loro. L’approccio che ci contraddistingue è selezionare collaboratori che sappiano fare le cose e le sappiano trasferire, con il giusto modo, entusiasmo e sensibilità relazionale.”