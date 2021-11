Lavoro, III trimestre: a Brescia la domanda cresce del 31%

(red.) Nel 3° trimestre 2021 la domanda di lavoratori in somministrazione in provincia di Brescia mostra un significativo incremento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+31%), trainato, in particolare, dai tecnici (+92%), dagli addetti al commercio (+51%) e dal personale non qualificato (+35%).

A evidenziarlo sono i dati forniti dalle Agenzie per il Lavoro, aderenti all’Osservatorio Confindustria Brescia – Agenzie per il lavoro, curato dal Centro Studi di Confindustria Brescia.

Il confronto con la “normalità pre-Covid”, identificata nel 3° trimestre del 2019, evidenzia una contrazione delle richieste nell’ordine del 13% (percentuale in linea con quanto rilevato nel periodo precedente), stando a indicare che quanto perduto durante l’emergenza del 2020 è stato solo parzialmente recuperato.

Da questo punto di vista, dinamiche positive si riscontrano per i tecnici (+26%), per il personale non qualificato (+12%) e per i conduttori d’impianti (+3%). Variazioni negative riguardano invece gli impiegati esecutivi (-32%), gli operai specializzati (-43%) e, in particolare, gli addetti al commercio (-51%), che si conferma come la categoria più penalizzata dalla pandemia.

Dal punto di vista della composizione della domanda, si segnala la prevalenza di conduttori d’impianti (37,9%), seguiti dal personale non qualificato (25,0%), dagli operai specializzati (13,5%) e dagli addetti al commercio (10,3%). Più contenuta è la domanda di tecnici (8,3%) e di impiegati esecutivi (5,1%).

Con riferimento alle difficoltà di reperimento dei lavoratori in somministrazione, non si segnalano tensioni particolari, a eccezione di alcuni profili appartenenti ai tecnici (tecnici in campo ingegneristico, tecnici informatici, tecnici della produzione), agli impiegati esecutivi (impiegati contabili), agli addetti al commercio (addetti assistenza pazienti) e agli operai specializzati (fonditori, saldatori, montatori, manutentori, installatori attrezzature elettroniche).