Caf, Cisl Brescia cerca 25 operatori

(red.) Le caratteristiche sono sempre le stesse: professionalità, motivazione, spirito di gruppo e capacità ad interagire con il pubblico, così come il percorso (candidature on line, corso di formazione gratuito di 136 ore con un esame finale che determinerà 25 assunzioni).

La macchina organizzativa per la campagna fiscale 2022 del Caf Cisl Brescia è ormai avviata e il primo passo è la ricerca di nuovi operatori. Diploma o laurea, la familiarità con la strumentazione informatica e disponibilità a spostarsi all’interno del territorio della Provincia sono i requisiti richiesti.

La candidatura deve essere fatta on line caricando il curriculum nel sito www.cafcisl.it (area “Lavora con noi” e scegliendo Brescia tra le province elencate) entro giovedì 30 dicembre. “Obiettivo del percorso – spiega Tiziana Fortunali, responsabile del CAF Cisl provinciale – è far emergere, oltre alle imprescindibili competenze di natura tecnica, quelle qualità relazionali e valoriali che da noi fanno la differenza”.