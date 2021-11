Valsabbia, opportunità e sostegno alle micro e piccole imprese del territorio

(red.) Lunedì 22 novembre, a partire dalle ore 17.30, si terrà a Villa Galnica un momento di incontro aperto al pubblico per presentare le nuove opportunità di finanziamento offerte del GAL e ascoltare i racconti di viaggio delle imprese vincitrici del bando “Incentivi per sostenere scambi di esperienze tra micro e piccole imprese” attivato dal Gal e La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Join- Job, Innovation and Networking in the Rural Areas. Tra settembre e ottobre le imprese hanno avuto l’occasione di compiere uno scambio aziendale nel territorio nazionale o internazionale di massimo 3 giorni. Le risorse sono state messe a disposizione da La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella e dal Gal GardaValsabbia2020 e prevedevano una dotazione complessiva di 4.000 euro, con un contributo di massimo 1.000 euro per singola impresa.