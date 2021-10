Cinema, ultimi giorni per partecipare al Concorso Gavioli

Ci sono ancora tre giorni di tempo per partecipare alla 14ª edizione del Concorso nazionale Roberto Gavioli: la data di scadenza per la consegna dei lavori è infatti il 29 ottobre 2021.

Tema specifico del concorso, intitolato al noto regista e produttore Roberto Gavioli, è la rappresentazione del mondo dell’industria e del lavoro.

Per far conoscere e valorizzare le forme attuali del documentario cinematografico e televisivo italiano dedicato all’industria e al lavoro; osservare e indagare le trasformazioni del lavoro nello scenario attuale e nelle loro molteplici manifestazioni; promuovere il valore della sicurezza e il diritto alla salute nei luoghi di lavoro, sanciti dalla Costituzione Italiana.

Il concorso, giunto alla 14a edizione, è promosso dal Musil – museo dell’industria e del lavoro di Brescia, in collaborazione con Fondazione Luigi Micheletti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Cineteca di Bologna, AlbatrosFilm, Banca Santa Giulia e con l’adesione dell’Aici – Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane. Ecco il link per saperne di più.