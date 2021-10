Sindacati, Marco Ghitti alla guida della Fistel Cisl bresciana

(red.) Il direttivo della Fistel Cisl di Brescia, la federazione dei lavoratori dell’editoria, delle telecomunicazioni e dello spettacolo, ha eletto oggi Marco Ghitti come nuovo segretario generale. Cinquantuno anni, sposato, padre di due figli, dipendente di un’azienda del settore cartaio-cartotecnico, Ghitti prende il posto di Marina Bordonali (eletta nei giorni scorsi alla guida della categoria per le province di Mantova, Cremona e Lodi) che continuerà ad assicurare al neo eletto un affiancamento per la parte gestionale e operativa.

Alla riunione del direttivo della Fistel è intervenuto anche il segretario regionale Silvio Belleni che ha sottolineato la complessità dei settori che la categoria rappresenta, tra difficoltà strutturali e contingenti – quella della pandemia in modo particolare per i lavoratori del mondo dello spettacolo – con un forte ridimensionato del settore poligrafico e una trasformazione epocale delle telecomunicazioni. Sfide che non guardano ai confini geografici, alle quali la Fistel ha risposto regionalizzando la propria organizzazione per bypassare le dimensioni territoriali a seconda delle necessità. Portando alla riunione il saluto della Cisl provinciale, il segretario generale Alberto Pluda ha ringraziato Marina Bordonali per il lavoro svolto in questi anni ed ha assicurato a Mario Ghitti il sostegno e la collaborazione dell’organizzazione confederale.

Il neo segretario generale della Fistel è iscritto Cisl da oltre dieci anni e da sei è componente del direttivo provinciale. Dopo una prima esperienza lavorativa nel settore metalmeccanico si è spostato in quello della cartotecnica ed oggi lavora per la Hammpack di Corte Franca.