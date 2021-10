Esselunga cerca addetti per i negozi nel Bresciano

(red.) Esselunga lancia il virtual Job day con l’obiettivo di ricercare candidati per il potenziamento dell’organico dei punti vendita presenti nel territorio delle province di Bergamo e Brescia.

Le iscrizioni al virtual Job day si sono aperte lunedì 11 ottobre e proseguiranno fino a domenica 24 ottobre. L’evento di recruiting interamente on line organizzato da Esselunga si svolgerà dal prossimo 3 novembre e per partecipare sarà necessario accedere al career site www.esselungajob.it , nella sezione Eventi, registrarsi e inviare la propria candidatura. I candidati più in linea con i requisiti richiesti riceveranno le indicazioni necessarie per proseguire l’iter selettivo, attraverso video presentazioni e video colloqui effettuati con i recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga.

Tra i profili richiesti quello di allievo responsabile: la figura dell’Allievo Responsabile prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo, mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. È previsto l’immediato inserimento in negozio dove, attraverso la Scuola dei Mestieri Esselunga, l’allievo apprenderà le logiche di gestione dei reparti e della lavorazione dei prodotti.

Addetto alla vendita e specialista di mestiere: sono inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto. Nei reparti freschi si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. Esselunga garantisce un percorso di formazione strutturato con l’apprendimento che avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula. I requisiti richiesti sono un diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica professionale, non è necessaria una pregressa esperienza nel settore.