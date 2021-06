Corsi per Colf e Badanti organizzati dalle Acli bresciane

(red.) Verranno riproposte nelle prossime settimane, dopo le partecipate edizioni degli ultimi mesi, alcune nuove edizioni del corso gratuito per Colf e Badanti, organizzato dalle Acli Provinciali di Brescia grazie al sostegno dell’associazione nazionale datori di lavoro domestico NC – Nuova Collaborazione e al supporto organizzativo dell’Associazione Promos. Le edizioni precedenti del corso hanno colto l’interesse non solo delle lavoratrici ma anche dei datori di lavoro, delle famiglie ospitanti dove le collaboratrici domestiche prestano spesso ormai da molti anni servizio in ausilio alla cura non solo della casa, nonché del bene più prezioso: gli anziani, che grazie proprio alle badanti, possono continuare a vivere nel proprio focolare domestico preservandone lo stato psicofisico.

Le Acli intendono dare voce a un mondo di lavoro sommerso ancora troppo poco riconosciuto, informa una nota, promuovendo i diritti anche per questa categoria di lavoratrici e lavoratori: diritti che oggi devono essere pensati in modo allargato, inclusivo, nei confronti di donne e uomini di provenienze diverse, che contribuiscono allo sviluppo e all’economia del nostro Paese.

Grazie ai fondi messi a disposizione da EbonColf (Ente bilaterale nazionale collaboratori domestici) saranno attivati percorsi formativi di qualificazione delle competenze: un corso di 40 ore per la qualifica di Colf e un corso di specializzazione di 24 ore per la qualifica di Badante, al termine dei quali sarà rilasciato ai partecipanti un attestato valido per accedere all’esame di Certificazione riconosciuto a livello nazionale.

I partecipanti apprenderanno e sperimenteranno le norme e le pratiche per tenere in ordine e pulita una abitazione, con un occhio di riguardo alla scelta di prodotti efficaci ma a ridotto impatto ambientale, sia per quanto concerne le pulizie quotidiane sia quelle straordinarie. Si approfondiranno tematiche legate all’alimentazione, alla preparazione dei cibi e dei menù settimanali, per permettere ai partecipanti di poter gestire in autonomia la preparazione dei pasti, unendo gusto a stile di vita sano, a beneficio delle persone assistite. Grazie al contributo di esperti nelle diverse materie, verranno anche affrontati i temi legali e contrattuali per aiutare le lavoratrici e i lavoratori a destreggiarsi nella selva dei contratti e dei loro diritti e doveri. I corsisti approfondiranno anche i temi della gestione dei farmaci e dell’accudimento fisico e psicologico di pazienti fragili o con patologie.

La partecipazione al corso è gratuita. Per poter accedere all’esame di Certificazione è necessario aver praticato la professione con regolare contratto. A completamento dei posti disponibili, potranno accedervi tutti coloro che intendono avvicinarsi a tale impiego, purché con un buon livello di conoscenza della lingua italiana. I corsi si svolgeranno in modalità mista, alternando lezioni in presenza presso la sede delle ACLI provinciali di Brescia (via Corsica 165, Brescia) e lezioni a distanza, con l’utilizzo della piattaforma Zoom, che verrà illustrata nel corso delle prime lezioni.

Per informazioni e iscrizioni (limitate, a causa del distanziamento dovuto al Covid-19) ci si può recare presso la sede delle Acli di via Corsica 165 ogni mattina (dalle 8.00 alle 12.00), telefonare al 030.2294012 o inviare un messaggio Whatsapp al 342.1444446. È inoltre possibile avere maggiori informazioni tramite il sito www.mycolf.org o inviando una e-mail all’indirizzo info@mycolf.org.