Magazzino ex Auchan di Chiari, nuovo incontro in Prefettura

(red.) Una delegazione dello Slai Cobas per i lavoratori del magazzino di Chiari ex Auchan/Conad è stata convocata in Prefettura a Brescia. “Un brutto segnale l’assenza all’incontro del responsabile istituzionale che finora aveva seguito la vertenza e preso gli impegni con il sindacato”, si legge in un comunicato Slai Cobas. “Ultimo appuntamento entro venerdì, ma vista la mancanza finora di fatti concreti, nessuna illusione tra i lavoratori. Gli accordi sindacali, le coperture istituzionali non hanno spento il caso ‘magazzino di Chiari’, che in questi giorni ha ripreso il lavoro passando da Conad a Esselunga. Ma poco importa il nome, gli operai restano mobilitati per il loro posto dopo 10 anni di lavoro nel magazzino”.

“Slai Cobas, in controtendenza, ha sempre sostento che lo stop sarebbe stato temporaneo, giusto il passaggio di consegne e piccole ristrutturazioni interne. A maggior ragione che ora la conferma è sotto gli occhi di tutti, rivendichiamo la tutela per gli ex lavoratori della coop Prometeo. É una vicenda emblematica quella del polo logistico ex Auchan/Conad di Chiari, ora Esselunga”, prosegue la nota. “I lavoratori che con lo Slai Cobas hanno resistito in questi mesi, con gli stipendi decurtati dalla cassaintegrazione, attaccati dalle spudorate menzogne sindacali e istituzionali che hanno protetto le manovre dei padroni della grande distribuzione organizzata, non mollano: il posto di lavoro nel magazzino di Chiari, anche se cambia il committente è nostro, è un diritto che continueremo a difendere con la lotta, senza tagli allo stipendio e contratti precari”.

“Ma difendere il posto di lavoro a Chiari vuol dire battersi per un problema comune a tutta la logistica: i passaggi da un committente all’altro, vengono usati per selezionare i lavoratori, per abbassare la paga, imporre ritmi più veloci”, conclude lo Slai. “Come sta succedendo a Chiari. Nei cambi appalto i lavoratori devono avere la totale garanzia per il posto di lavoro: quello che è in atto è uno scontro con il moderno caporalato degli appalti”.