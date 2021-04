La Bussola, a Provaglio un corso su come orientarsi nel mercato del lavoro

(red.) Primo appuntamento del mese di Aprile con il progetto “La Bussola: orientiamoci nel mercato del lavoro” avviato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le agenzie per il lavoro GIGroup e Adecco e coordinato da AQM srl.

“Futuro prossimo: orientarsi in questo nuovo contesto” è il filo conduttore dell’incontro del 10 aprile prossimo.

Si tratta di un webinar rivolto ai giovani, anche a quelli che non hanno ancora terminato gli studi, ma aperta anche alle loro famiglie e a chiunque interessato; un evento di formazione che permetterà ai giovani studenti di conoscere percorsi di orientamento che li aiutino nelle future scelte di studio o professionali, ai disoccupati di scoprire come riqualificarsi e rientrare nel mondo del lavoro e ai lavoratori di valutare l’adeguatezza della loro formazione rispetto a quelle che sono le richieste del mercato del lavoro corrente.

I relatori di GiGroup, costantemente aggiornati rispetto alle esigenze delle aziende e dell’offerta del mercato del lavoro, sono a disposizione per rispondere ai quesiti posti oltre che per illustrare ai partecipanti quali sono le competenze da sviluppare per essere adeguati nei nuovi contesti lavorativi.

Nuove competenze e quindi nuovi apprendimenti. L’appuntamento è alle 10.00 e per partecipare è sufficiente compilare il form disponibile all’indirizzo https://www.aqm.it/it/progetto-bussola/ entro il 9 aprile. Oltre alla partecipazione dei residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo che sono interessati ed hanno aderito al progetto, gli eventi sono aperti anche a tutti gli iscritti alle APL.