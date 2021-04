Confartigianato, corso abilitante per tecnico di tintolavanderia

(red.) Confartigianato Imprese Brescia, tramite E.L.F.I. – Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa, agenzia formativa accreditata presso la Regione Lombardia, organizza il corso abilitante per il rilascio dell’attestato di Responsabile Tecnico di Tintolavanderia. Il corso è finalizzato a far acquisire le competenze necessarie a svolgere le normali attività di un’impresa di tintolavanderia. La frequenza del corso e il conseguente attestato finale è anche titolo obbligatorio per conseguire l’idoneità a svolgere il ruolo di “Responsabile Tecnico di Tintolavanderia” ai sensi della legge n. 84 del 22/2/2006 e del decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, art. 79 e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (19/199/CR7C/C9) del 28/11/2019 ed è necessario nel caso di apertura o subentro dell’attività. Il corso prevede 250 ore complessive erogate totalmente in modalità e-learning. La percentuale massima di assenze è pari al 20%.

I requisiti necessari per l’iscrizione sono: l’età non inferiore ai 18 anni; il diploma di scuola secondaria di I Grado e, solo per i cittadini stranieri, il permesso di soggiorno in corso di validità e conoscenza della lingua italiana (almeno di livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Il corso prevede, il superamento dell’esame finale, il rilascio di un attestato di competenze di “Responsabile Tecnico di Tintolavanderia” abilitante ai sensi del D.lgs 13/13 e del D.M. 30/06/2015 valido su tutto il territorio nazionale. Durante il corso verranno affrontate: legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale, contrattualistica, diritti dei consumatori; nozioni di gestione aziendale; elementi di contabilità; legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza del lavoro. E poi: gestione dei rapporti con i clienti, tecniche di marketing, comunicazione e vendita, fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi, tecniche di lavorazione delle fibre; di stireria, di smacchiatura e lavaggio, di tintura; programmi di lavaggio e normativa igienico-sanitaria. Per ulteriori informazioni, iscrizioni e accesso alla modulistica visitare il sito www.confartigianato.bs.it oppure contattare l’ASTF – Settore Formazione di Confartigianato Imprese Brescia ai numeri 030 3745256/236 oppure scrivendo a area.formazione@confartigianato.bs.it