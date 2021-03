Zambelli (Lega): “L’Ue approva il mio report su protezione lavoratori”

(red.) “La commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento Europeo ha approvato il report di cui sono relatrice”, informa in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare della Lega, “sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro. È stato un lavoro lungo e impegnativo: ho voluto incontrare tutte le categorie interessate dalla direttiva, datori di lavoro e sindacati in primis, per fare una sintesi di tutte le posizioni. La direttiva interessa tre sostanze, benzene, acrilonitrile e composti del nichel, al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione prolungata e prevenire la formazione di tumori”.

“Nonostante le difficoltà incontrate”, continua Zambelli, “soprattutto a causa dell’antidemocratico ostruzionismo attuato dagli altri gruppi politici, che hanno fatto di tutto per boicottare il mio lavoro, il report è stato approvato con 46 voti a favore e zero contrari. Una grande vittoria per tutta la Lega, che ancora una volta dimostra di essere l’unica forza veramente attenta ai bisogni di aziende e lavoratori, con un occhio di riguardo alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Avanti con le prossime tappe: la salute dei lavoratori e la prevenzione del cancro devono essere tematiche senza colore politico”.