Magazzino ex Auchan di Chiari, nuovo presidio alla Prefettura

(red.) I lavoratori della cooperativa Prometeo del magazzino ex Auchan/Conad di Chiari, sono tornati nella mattina di questo mercoledì 24 marzo a manifestare davanti alla prefettura di Brescia. “I lavoratori sono in lotta per difendere il loro posto di lavoro dentro il magazzino, anche se cambia li committente. Italtrans con un cambio appalto non vuole riconoscerlo”, si legge in una nota. “per assumere nuovi govani precari e sottopagati”.

“La Prefettua dopo mille promesse di impegno”, aggiungono i dipendenti dell’ex polo logistico Auchan, “non risponde più al sindacato, ignora i lavoratori che rischiano il licenziamento quando nel magazzino tra pochi giorni riprenderanno i lavori con centinaia di operai. Questo è il nuovo caporalato degli appalti: i padroni fanno prodotti, lo Stato che fa?”.

“Il posto di lavoro nel magazzino è nostro, non siamo schiavi della cooperativa”, dicono i lavoratori.”La lotta contro Italtrans, per il posto di lavoro dentro il magazzino di Chiari, vuole dire no al cambio appalto come sistema per eliminare lavoratori scomodi, sindacalizzati, ‘vecchi’, e assumere nuovi precari con paghe da fame. La nostra lotta porta avanti gli interessi di tutti lavoratori della logistica. E’ la lotta dello sciopero del 26 marzo della logistica”.