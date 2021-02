Lavoratori in nero, multato impresario in corso Magenta

(red.) Nella serata di sabato 27 febbraio, i carabinieri di piazza Tebaldo Brusato hanno effettuato numerosi controlli in centro città contro la movida selvaggia, anche con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brescia e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Due giovani, entrambi minorenni, sono stati multati perché non indossavano la mascherina.

Inoltre, i militari dell’Ispettorato del Lavoro hanno sanzionato il titolare di una impresa che effettuava lavori in un esercizio commerciale nell’area di corso Magenta a Brescia, per aver adibito al lavoro personale sprovvisto di regolare contratto e per omessa trascrizione delle retribuzioni corrisposte. Le sanzioni amministrative applicate, in totale, hanno superato i 5.200 euro.