Magazzino ex Auchan di Chiari, presidio all’Inps dei lavoratori

(red.) I lavoratori del magazzino di Chiari Auchan-Conad, in lotta per il posto di lavoro e per ottenere il pagamento della cassa integrazione, che manca da novembre, sono in presidio sotto la sede Inps di Brescia dalle ore 9,30 di martedì 15 febbraio. Contestano la direzione dell’istituto, per il rifiuto a fornire copia della documentazione inviata dalla cooperativa Prometeo, regolarmente in ritardo, fino al caso di novembre, fuori termine, che è costato il mancato pagamento di un periodo di cassa integrazione.

“I lavoratori chiedono conto sulla regolarità delle domande”, si legge in una nota dello Slai Cobas, “l’Inps vergognosamente non risponde con chiarezza, mentre la cooperativa dice ai lavoratori al telefono ‘è tutto a posto’ giocando tra domanda e SR41”.>

“I lavoratori sono da novembre senza soldi”, continua il comunicato, “con le famiglie alla fame e per le aziende non ci sono sanzioni per i colpevoli ritardi nelle domande. Prendono per fame i lavoratori e propongono incentivi al licenziamento. Ma i lavoratori non ci stanno e proseguono il presidio alla sede Inps di Brescia”.