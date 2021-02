Cugini (Lega), sul polo logistico interpellanza al sindaco di Chiari

(red.) Un’interpellanza sulla situazione del Polo logistico ex Auchan-Conad di Chiari è stata presentata in consiglio comunale da Alessandro Cugini, consigliere della Lega.

“Premesso che a Chiari è stato costruito un Polo logistico tramite convenzione di Area Vasta (Sub. Comparto A)”, si legge nel documento, “visto che la struttura risulta oggi di proprietà della società Elof Italy Management Sicaf spa e gestita dalla società Margherita Distribuzione. E che lo scorso anno la società Margherita Distribuzione ha assorbito la gran parte dei punti vendita e dei centri logistici facenti riferimento ad Auchan Italia”.

“Considerato che venerdì 5 febbraio 2021 è stato organizzato un presidio di protesta davanti alla Prefettura di Brescia da parte dei lavoratori (in cassa integrazione da settembre 2020) della cooperativa Prometeo e in servizio presso il Polo Logistico di Chiari”, continua l’interpellanza diretta al sindaco Massimo Vizzardi. “E premesso che ho già presentato un’interpellanza nel febbraio 2020, discussa in consiglio comunale il 22 maggio 2020, in merito ad un intervento di mediazione dell’amministrazione comunale fra le parti coinvolte volto a tutelare i lavoratori dipendenti che prestano servizio presso il Polo Logistico. Poiché in quella sede l’amministrazione si è impegnata a coinvolgere gli altri comuni di Area Vasta per azioni condivise in sinergia con le sigle sindacali coinvolte, chiedo quale sia la situazione ad oggi e quali azioni abbia intrapreso l’amministrazione comunale”.