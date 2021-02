Crisi Alco, Pd Franciacorta: “Dalla parte dei lavoratori”

(red.) Alco, società di Rovato che insieme a Gestione Centri Commerciali Spa gestisce marchi come Despar, Eurospar, Interspar e Alta Sfera Cash&Carry in Lombardia con una ventina di punti vendita solo nel bresciano, sta vivendo un momento veramente difficile.

Una crisi iniziata prima del Covid; che la pandemia purtroppo ha acuito. Una situazione critica non solo sul piano economico ma anche su quello sociale.



“Come Partito Democratico del Sebino e della Franciacorta”, si legge in una nota stampa firmata dal segretario Paolo Bonardi, “non possiamo che essere vicini ai lavoratori di questa realtà. In particolare servono risposte chiare per i 200 lavoratori in esubero. Ringraziamo il PD Provinciale e il nostro Consigliere Regionale Gian Antonio Girelli per l’azione che stanno portanto avanti in sede politica e istituzionale. L’auspicio è che Regione Lombardia sappia affrontare e dare risposte serie a questa importante realtà della nostra zona e della Lombardia intera”.