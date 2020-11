Inps Brescia, attivo il servizio di web meeting

(red.) Dal 9 novembre, in tutte le Direzioni provinciali della Lombardia dell’Inps, sarà attivo il nuovo servizio “web meeting”, che consentirà ai cittadini di collegarsi in videochiamata ed interagire fisicamente con un funzionario dell’Istituto come se fossero fisicamente allo sportello.

Il nuovo servizio di videochiamata sarà attivato sui seguenti sportelli:

• Conto assicurativo-Pensioni-prestazioni pubbliche-inv.civ

• Indennità e Ammortizzatori sociali

Il cittadino al momento della prenotazione, obbligatoria per l’accesso ai servizi di Sede, potrà scegliere se essere ricevuto agli sportelli della Sede, essere contattato telefonicamente, o interagire in videochiamata; per quest’ultima è sufficiente avere un PC con webcam o uno smartphone.

Per accedere a questa nuova modalità di contatto è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali Pin INPS, SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’utente che ha prenotato questo servizio riceverà nella propria area riservata MyINPS, un avviso contenente i dettagli della prenotazione ed un collegamento da attivare all’orario prescelto per l’appuntamento. Riceverà inoltre un messaggio SMS con un codice che dovrà essere inserito al momento dell’avvio della videochiamata.

Si ricorda che la prenotazione è effettuabile attraverso le seguenti modalità:

Modalità di prenotazione:

• Contact Center numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile – servizio Sportelli di Sede

• APP Inps Mobile – servizio Sportelli di Sede – tasto PRENOTA

• Sito Istituzionale www.inps.it – Servizio Le Sedi INPS