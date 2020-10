Cassa integrazione, la pandemia fa lievitare le richieste

(red.) Inps rende noti i dati aggiornati relativamente ai pagamenti di Cassa Integrazione aggiornati al 19 ottobre 2020. Su circa 13 milioni di prestazioni gestite dall’Istituto tra maggio e il 19 ottobre 2020, il numero di integrazioni salariali erogate direttamente dall’Inps è di 12.822.566, ovvero il 98%. Sulla base di domande regolarmente presentate, hanno ricevuto pagamenti CIG 3.455.002 lavoratori, su 3.472.136. Sono in attesa di essere pagati 17.134 lavoratori, ovvero lo 0,4% (297.645 prestazioni, pari al 2% del totale delle domande pervenute) di cui 11.412 sono lavoratori che devono ricevere pagamenti su richieste pervenute tra maggio e settembre, 5.722 coloro le cui prime richieste di CIG sono giunte a ottobre.

Un’apposita task force creata in direzione centrale Inps è attualmente dedicata alla risoluzione dei problemi che riguardano queste posizioni che presentano in molti casi problemi, errori, ricicli come: iban/codice fiscale/problemi inerenti il numero di settimane richieste. In questi casi è stata avviata un’interlocuzione con le aziende.

Per quanto riguarda altri 8 milioni di prestazioni CIG, riferite ad altri 3 milioni di lavoratori, sono anticipate dalle aziende e garantite a conguaglio dall’Istituto.

Si ricorda che per ricevimento di richiesta si intende il recepimento del modello SR41 inviato da parte delle aziende, che richiede formalmente l’erogazione della CIG in base alle ore effettivamente non lavorate dal singolo dipendente. Le prime richieste attraverso SR41 sono giunte all’istituto a partire da maggio, successivamente alla preliminare autorizzazione all’accesso alla CIG da parte dell’INPS alle domande fatte nei mesi di marzo e aprile.