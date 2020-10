Bimby® cerca 250 nuovi venditori per la Lombardia

(red.) Se da un lato il Coronavirus ha penalizzato molti settori della nostra economia, dall’altro vi sono ambiti in totale controtendenza rispetto all’andamento del mondo del lavoro. Ne è un esempio la vendita diretta dove il marchio Bimby® di Vorwerk Italia – storica azienda produttrice del famoso e innovativo robot da cucina – ha superato la sfida dell’ultimo periodo registrando incredibili risultati.

E nonostante il lockdown, tra marzo e luglio l’azienda ha anche inserito oltre 2.000 nuovi Incaricati alla vendita in tutta Italia. Ora l’azienda ha avviato una nuova campagna di reclutamento a livello nazionale e fino a dicembre 2020 Vorwerk conta di inserire in Lombardia almeno 250 nuovi incaricati alla vendita Bimby®.

In tutta la Regione sono 8 le Divisioni Bimby®: così sono denominate le unità territoriali – dirette da un Capo Divisione – che si appoggiano all’ufficio commerciale locale, vero punto di riferimento sia per la Forza Vendita che per i Clienti. Nelle sedi locali, infatti, si organizzano i meeting settimanali della forza vendita, le sessioni formative e altre riunioni programmate, mentre per i Clienti Bimby® viene predisposto un ricco calendario mensile di corsi di cucina, open day, e dimostrazioni.

In Lombardia la forza vendita Bimby® conta 730 persone tra Team Leader (capo gruppo) e Incaricati alla vendita, con numeri importanti nel Milanese, nelle provincie di Bergamo e Brescia, seguite da Monza Brianza, Lodi e dalle altre province lombarde, dove si registra comunque un trend in crescita.

La maggior parte sono donne, ma sono sempre di più gli uomini che scelgono questo lavoro: in Lombardia sono l’11%, ma a livello nazionale rappresentano quasi il 20% della forza vendita maschile totale. Inoltre, nella regione sono attivi 7 Vorwerk Point, le boutique esclusive dedicate ai clienti Bimby® e Folletto® che offrono assistenza, riparazioni e vendita di ricambi, accessori e consumabili originali Vorwerk.

È possibile candidarsi in più modi: attraverso l’ufficio commerciale locale, oppure rivolgendosi a Incaricati e Team Leader sul territorio, o ancora mediante il sito www.bimby.it, dove nella sezione “Lavora con noi” si può richiedere un colloquio, sia in presenza sia virtuale. A disposizione di tutti c’è sempre poi il Numero verde Vorwerk 800 841 811 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00.