Brescia: un corso gratuito di alta formazione in Financial & Strategic Planning

(red.) Sono aperte le iscrizioni per il primo corso gratuito di alta formazione in Financial & Strategic Planning che darà l’opportunità a 20 giovani neolaureati di entrare nel mondo delle assicurazioni con le capacità e la voglia di restarci. Il progetto, ideato e sostenuto da Generali Italia e da SMAE, scuola di alta formazione dell’Università degli Studi di Brescia, in collaborazione con WAU, ha l’obiettivo di scovare e formare 20 giovani volenterosi e di talento per introdurli in una delle tre sedi di Generali Italia capofila del progetto – Brescia Castello, Manerbio e Desenzano – e “insegnargli il lavoro”.

Mettersi alla ricerca di un lavoro, o viceversa offrire un impiego, può risultare molto frustante e complicato. Spesso domanda e offerta non convergono, costringendo chi è alla ricerca di un lavoro ad occupazioni precarie e insoddisfacenti e indebolendo le aziende con un turn over sfiancante e costoso. Da qui l’idea di tre agenzie bresciane Generali Italia di investire sulla formazione attraverso l’organizzazione di un corso di alto livello aperto a tutti coloro che, dopo la laurea, desiderano costruirsi una professionalità nel mondo delle assicurazioni.

Il corso prevede 108 ore di lezione, divise tra 60 ore dedicate alle principali materie economiche e di financial business tenute dai docenti della SMAE e 48 ore di formazione sulle soft skill ad opera dei coach di WAU. Le lezioni si svolgeranno presso il CSMT di Brescia, il Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico con sede all’interno della Facoltà di Ingegneria di via Branze, a Brescia. In caso l’emergenza sanitaria da Covid-19 impedisca il normale svolgimento delle lezioni in presenza, è già prevista l’attivazione di videolezioni da remoto.

“Questo corso vuol essere un nuovo modo di aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro in modo consapevole, con il sostegno di un’alta formazione specifica e l’apprendimento delle soft skill necessarie per affrontare il passaggio scuola-lavoro in modo costruttivo – spiega la fondatrice del progetto WAU, Silvia Cusmai -. Inoltre, i coach di Wau si impegneranno a seguire i ragazzi anche al termine del corso e durante il percorso di inserimento in Generali Italia per monitorare l’andamento dell’esperienza”.

Il corso di “Financial & Strategic Planning” verrà presentato ufficialmente il prossimo 27 ottobre al Seconda Classe di via Carlo Zima, 9/A nel corso di una conferenza stampa alla quale seguirà una serata (salvo ulteriori limitazioni dovuti all’emergenza sanitaria) aperta a tutti gli aspiranti corsisti che avranno fatto domanda di iscrizione al corso e alle aziende del territorio interessate ad attivare progetti formativi per l’inserimento di giovani talenti nel proprio organico.

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare:

– Tel: 0305281468 dalle 9 alle 13 dal Lunedì al Venerdì

– Cell. +39 366 352 9889

– E-mail: segreteria@wau-talentiamo.it

– Link di riferimento: https://www.wau-talentiamo.it/finance-strategic-planning/