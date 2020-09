Anche le Acli bresciane solidali con Pasini: condanna grave gesto

(red.) Le Acli provinciali di Brescia esprimono la loro più sincera solidarietà al Presidente della Feralpi Group e leader degli industriali bresciani Giuseppe Pasini, a cui ieri è stato indirizzato un pacco bomba anonimo.

Come associazione di lavoratori – precisa il Presidente provinciale Pierangelo Milesi – esprimiamo la più ferma condanna verso questo grave gesto. Il Paese sta attraversando una crisi economica e sociale molto grave. Perciò serve una rinnovata coesione di sistema e un alto senso di responsabilità tra i diversi attori della vita economica, come il presidente Pasini ha dimostrato in questi anni.