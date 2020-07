Rivoluzione smart working: dati, vantaggi e consigli

(red.) Una rivoluzione digitale vera e propria, quella di cui l’Italia aveva bisogno da tempo e che, negli ultimi mesi, ha trovato finalmente compimento. A prescindere dalle condizioni che l’hanno provocata (e che tutti si sarebbero volentieri risparmiati), il Belpaese ha cambiato marcia dal punto di vista tecnologico, abbracciando tra le tante novità quella dello smart working, potendone apprezzare gli innumerevoli vantaggi e benefici. Rispetto al passato è stato registrato un incremento del 58% di imprese che hanno adottato questa modalità di lavoro, passando dai 570mila lavoratori pre-pandemia ai circa 8 milioni attuali, di cui l’82% alla prima esperienza assoluta in questo campo.



Smart working: tanti pro e pochi contro

Gli italiani che hanno potuto testare questa rivoluzionaria modalità di lavoro non vogliono più lasciarla. Ciò accade perché lo smart working consente di portare avanti il proprio lavoro in maniera completamente differente rispetto al passato, in quanto permette sia al dipendente che al datore di lavoro di godere di una lunga serie di vantaggi. Non c’è da sorprendersi, dunque, se 3 italiani su 4 affermano di volere che resti una possibilità stabile nella loro vita, anche una volta che la pandemia sarà completamente passata.

A casa si lavora con molto meno stress, nel caso dei pendolari poi si evita il traffico e si riducono di molto gli spostamenti sui mezzi pubblici (dunque anche l’inquinamento); inoltre, si guadagna tempo da dedicare alle proprie passioni e alla famiglia. Certo, c’è anche qualche piccolo contro, riscontrato in particolar modo nei più giovani: è in particolare la grande diminuzione del contatto sociale a pesare di più, ma si tratta di un aspetto che può essere aggirato facilmente grazie alla cosiddetta “formula mista”, che prevede giorni di lavoro in ufficio e altri in cui è possibile produrre in smart mode.



Qualche consiglio per lavorare “smart”

Per potersi godere lo smart working è opportuno seguire qualche consiglio utile. Eccone alcuni che faranno sicuramente comodo.

Postazione adeguata. Per lavorare bene senza troppo stress, la prima cosa da fare è quella di ricrearsi un ambiente più possibile simile a quello dell’ufficio. Attenzione quindi alla scelta della poltrona o della sedia, dato che vi si trascorreranno molte ore al giorno, e all’organizzazione della scrivania, sulla quale bisognerà avere tutto l’occorrente a portata di mano. Bisogna poi evitare anche riflessi fastidiosi sullo schermo, dunque scegliere una postazione con illuminazione adeguata, magari vicino a una finestra, per sfruttare il più possibile quella naturale. Per quanto riguarda il pc, l’importante è che non sia troppo datato, per evitare interruzioni e problemi di incompatibilità con programmi e documenti. Da non sottovalutare anche l’importanza della connessione internet, che dovrà assicurare un flusso di lavoro continuo; a tal proposito può essere utile attivare un’offerta dedicata a chi è in possesso di partita Iva come quelle di Linkem per esempio, particolarmente vantaggiose per i lavoratori in smart working.

Misurare la performance. Una volta creato l’ambiente ideale, è chiaramente fondamentale produrre. Per smart working si intende un tipo di lavoro per obiettivi, quindi bisogna “misurare le proprie performance”, per valutare con cadenza regolare (oraria, giornaliera, settimanale, ecc) i progressi e i risultati raggiunti di volta in volta.

Restare in contatto con i colleghi. Un suggerimento prezioso: mai perdere i contatti con i propri colleghi: fare due chiacchiere con loro, anche a distanza, sfruttando riunioni virtuali o la “formula mista” accennata in precedenza è fondamentale per spezzare un po’ le giornate ed evitare di sentirsi troppo isolati, rafforzando allo stesso tempo lo spirito di squadra.

Work-life balance. Ultimo, ma non certo meno importante, è il controllo orario del proprio lavoro. Smart working non significa reperibilità h24: bisogna sempre darsi dei limiti oltre i quali non andare, garantendosi di avere i propri spazi per staccare del tutto e riprendere solo successivamente, trovando così il giusto equilibrio tra tempo libero e lavoro.