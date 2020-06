Sanità privata, preintesa sul rinnovo del contratto di lavoro

(red.) È stata raggiunta nella giornata di ieri dopo 24 ore di trattativa da fp Cgil. Fp Cisl Fpl. Uil e Aris Aiop (associazioni datoriali sanita privata religiosa e profit) una preintesa per il rinnovo del ccnl sanità privata 2016-2018. Dopo 13 anni di mancato rinnovo, i 165 mila lavoratrici e lavoratori della sanità privata (5000 a Brescia), si vedono finalmente riconosciuto il diritto al contratto e valorizzata la loro professionalità e umanità, messa a disposizione del cittadino ogni giorno.

L’intesa -secondo i sindacati- ha contenuti importanti e significativi, sia dal punto di vista economico, sia normativo che verranno illustrati nelle prossime assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori. Il risultato più importante é sicuramente avere ottenuto l’equiparazione del tabellare per la sanità privata a quello della sanità pubblica.

Oltre al valore economico significativo, (media aumento di 154 euro mensile dal 01 luglio 2020) questa conquista è la base di partenza per un altro obiettivo unitario: il contratto unico della sanità.

“Nella preintesa”, si legge in una nota stampa dei sindacati confederali, “ci sono anche riconoscimenti normativi che avvicinano il contratto della sanità privata a quella pubblica: il riconoscimento dei tempi di vestizione, permessi per visite mediche, formazione, tutele per aggressioni al personale e per le persone soggette a terapie salvavita.

Dal punto di vista professionale e contrattuale si riducono i tempi per le progressioni economiche per il personale della categoria D di 5 anni, e un nuovo inquadramento per il personale oss con tre anni di anzianità. Questa preintesa è anche il frutto dell’azione sindacale di cgil, cisl e uil sostenute compattamente dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle diverse decine di manifestazioni e scioperi nel corso di questi lunghi 13 anni”.