Gli ingegneri di Brescia lanciano due bandi a sostegno della categoria

(red.) Durante questa fase 2, nella quale continua l’emergenza e ci si avvia verso una graduale ripresa, l’Ordine degli Ingegneri di Brescia ha messo in campo varie misure di sostegno per la professione.

Oltre alla distribuzione di kit di mascherine, sono stati attivati due bandi di contributo: Bando Una Tantum Emergenza Covid-19 per l’Anno 2020 e Bando di Concorso per la progettualità #MiIngegnoBrescia.

Il Bando Una Tantum mette a disposizione, per ognuno degli Ingegneri dell’Ordine di Brescia in possesso dei requisiti, un contributo a fondo perduto. Sarà possibile richiedere il contributo entro l’08/06/2020, seguendo le indicazioni contenute nel bando pubblicato sul sito. L’accesso al bando è riservato agli Ingegneri iscritti all’albo, in regola con il pagamento delle quote, compresa quella del 2020 e con il pagamento dei contributi (INARCASSA e/o INPS).

Il Bando di Concorso #MiIngegnoBrescia, patrocinato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, ha invece l’obiettivo di promuovere la progettualità degli Ingegneri per sviluppare soluzioni tecnologiche, strumenti innovativi e proposte progettuali di sistemi e soluzioni per l’emergenza sanitaria, per i nuovi modelli di socialità che saranno adottati nel futuro e per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica.

I progetti, con particolare attenzione all’interdisciplinarietà e all’applicazione in possibili scenari economici e sociali postcovid19, potranno riguardare le seguenti tematiche: biomedica, chimica, automazione, elettrica, energetica e nucleare, gestionale, meccanica, civile-ambientale, edile, materiali, telecomunicazioni, elettronica, gestionale e informatica; tutti ambiti in cui la progettualità degli ingegneri è utile e necessaria alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini specialmente in questo momento di ripresa.

Il bando, riservato a singoli o a gruppi di Ingegneri iscritti all’Albo o a gruppi di dottori o studenti della facoltà di Ingegneria il cui capogruppo risulti un Ingegnere iscritto all’albo, prevende un contributo di 3.000,00 € per ciascuno dei 5 migliori progetti ex aequo.

È possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sui bandi sul sito dell’Ordine degli Ingegneri: https://www.ordineingegneri.bs.it/ nello specifico: