Smart working? Ecco 8 accessori per arredare un ufficio in casa

(red.) Lavorare da casa è bello, comodo e conveniente. Oppure no. È pesante, rende solitari ed è meglio in ufficio. Uno dei temi su cui è facilissimo pensarla diversamente è l’home office, termine inglese con cui si indica il lavoro da casa o telelavoro. In Italia è un concetto relativamente ancora giovane e che, purtroppo, l’emergenza coronavirus ha aiutato a conoscere meglio. Più in generale, la digitalizzazione globale ha dato vita al telelavoro sin dai primi di anni di sviluppo della rete internet, modernizzando un modo di lavorare che ha sempre fatto parte della società.

Secondo ricerche condotte da Confindustria, lavorare da casa può davvero essere un toccasana per molti lavoratori.

Dare il meglio di sé professionalmente e lavorare nello stesso luogo in cui si vive potrebbe per molti essere un incubo, a causa della mancanza di stimoli esterni e senso di gruppo, mentre per molti è un traguardo da raggiungere per sentirsi realizzati e indipendenti sul lavoro.

Per stare bene è importante organizzare il proprio ufficio casalingo nel migliore dei modi: chi lavora in home office da diverso tempo sa bene quanto uno spazio confortevole e curato aiuti la mente a tenere duro nei momenti di maggiore impegno e pressione. Quando si lavora da casa, specialmente al computer, la disciplina è fondamentale e l’attenzione deve rimanere alta. Le ore passate davanti allo schermo possono essere molte, per questo è necessario anche organizzare le pause in maniera intelligente.

Avere piccoli oggetti utili e gradevoli intorno fa la differenza, sia lavorando presto al mattino o tardi la sera, quando anche un semplice thermos diventa l’ideale per fare una pausa e godersi quell’ufficio tutto per sé in tutta la sua personale bellezza.

Ecco perché è un’ottima idea regalare ai propri dipendenti che lavorano da casa prodotti originali, stimolanti e belli per far vivere lo spirito aziendale attraverso un messaggio o una grafica particolare impressi su oggetti personalizzati.

I gadget aziendali sono il modo migliore per essere al fianco di soci, dipendenti, amministratori e collaboratori in qualsiasi momento con un messaggio, un concetto, una frase che riporti subito alla mente lo spirito vitale dell’impresa. A corto di idee?

