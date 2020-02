Brescia, il comune cerca 10 assistenti sociali

(red.) Sono aperti i termini per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di dieci posti nel profilo professionale di Assistente Sociale (cat. D). Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 2 del bando, scaricabile dalla pagina del sito istituzionale del Comune di Brescia.

In particolare, sarà necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale; Laurea triennale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 Servizio Sociale; Diploma di Laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del D.M. n. 509/99 in Servizio Sociale; Laurea Specialistica di cui all’ordinamento D.M. 509/99 appartenente alla classe 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; Laurea Magistrale di cui all’ordinamento D.M. 270/04 appartenente alla classe LM/87 Servizio sociale e politiche sociali; diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della Legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.Occorrerà inoltre essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali ed essere in possesso della patente di guida B.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro il 16 marzo 2020, esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi e registrandosi sul sito della Loggia. La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle 24 del giorno di scadenza. Dopo il termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e cookie (la compatibilità con smartphone e tablet non è garantita).

​Per effettuare correttamente la procedura di iscrizione al concorso è necessario seguire le istruzioni riportate nel bando di concorso. Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno fornite ai candidati tramite pubblicazione sulla pagina internet dove è pubblicato il bando. ​Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non verranno, pertanto, inviate comunicazioni per posta ai candidati. Le comunicazioni relative alla data di effettuazione delle prove d’esame saranno effettuate nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive e profili professionali” (almeno 15 giorni prima dell’espletamento delle prove).

Per informazioni:

Servizio Assunzioni

Piazza della Loggia n. 3

25121 Brescia

tel. 030.297.8314-6-7-8

mail: assunzioni@comune.brescia.it

pec: assunzioni@pec.comune.brescia.it