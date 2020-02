Invatec Roncadelle, impianti e dipendenti passano a Bci

(red.) Medtronic plc (NYSE:MDT) e Business Creation Investments (BCI) hanno presentato, in occasione di una conferenza svoltasi nella sede dell’Associazione Industriale Bresciana (AIB), l’accordo definitivo per il trasferimento degli impianti produttivi Invatec di Roncadelle (BS) alla società svizzera. Come già previsto dalla lettera di intenti siglata tra le parti nello scorso mese di settembre, BCI procederà con un progetto di riqualificazione industriale che prevede la produzione a Brescia di siringhe automatiche di sicurezza con ago retrattile.

L’inizio del trasferimento formale dei siti produttivi da Medtronic a BCI è iniziato in questo mese di gennaio e sarà completato entro l’anno. Secondo i termini dell’accordo, a tutti i dipendenti Invatec verrà offerto impiego presso BCI. Nel periodo di transizione tra le due gestioni, i dipendenti Invatec saranno garantiti dalla Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs), concessa per favorire questo processo, mantenendo inalterati i livelli occupazionali.

La firma dell’accordo, un passo fondamentale per la riqualificazione del sito di Brescia, è stato possibile solo grazie all’impegno e alla collaborazione del Governo italiano, di Regione Lombardia, dei sindacati e dei dipendenti Invatec tutti – è stato ricordato.

BCI è una società svizzera che vanta una significativa esperienza nella riqualificazione industriale di siti produttivi in Europa, e in particolare in Italia, e rappresenta diversi partner nel settore dei dispositivi medici. Medtronic aveva annunciato, nel giugno 2018, la propria decisione di cessare le attività negli stabilimenti Invatec di Brescia. Da allora, per ridurre al minimo l’impatto sulle persone e sull’economia del territorio, ha lavorato, in collaborazione con l’advisor Vertus, per individuare realtà in grado di procedere alla reindustrializzazione del sito.

Il progetto BCI per Brescia. Il progetto di BCI per Brescia consiste nella nuova produzione di siringhe ad ago retrattili (anche pre-riempite), basate sulla proprietà intellettuale denominata Retrago. Prevede il totale reimpiego dei dipendenti Medtronic Invatec.

Retrago ha sviluppato la prima siringa con ago a scomparsa automatica progettata per essere efficace nel prevenire ogni problema di sicurezza relativo alle iniezioni, che possa mettere a rischio la vita di milioni di persone. Il prodotto Retrago è coperto da numerosi brevetti e si basa su una progettazione economicamente sostenibile.

Al fine di finanziare l’accordo e procedere con il piano di riqualificazione per Invatec Brescia, Business Creation Investments ha costituito, e guida, un consorzio i cui principali partner sono: AMECO – Arab Medical Equipment Company e P&P Patents & Technologies Srl (quest’ultima titolare del brevetto Retrago). AMECO è il maggiore operatore nel settore delle siringhe e prodotti affini in Medio Oriente, con un fatturato di circa 300 milioni di euro. AMECO intende contribuire a creare il sito produttivo di Retrago per servire il mercato egiziano e si occuperà di impiantare le relative linee di produzione.

BCI ha portato a termine questa operazione con l’obiettivo di utilizzare al meglio le grandissime competenze presenti nello stabilimento di Brescia, garantendo la piena occupazione e allo stesso tempo offrendo al mercato della salute un prodotto innovativo ed efficace nella prevenzione di lesioni accidentali da ago.

Business Creation Investments BCI. Business Creation Investments Holding AG è una società indipendente di proprietà del gruppo BCI e di partner con oltre 10 anni di esperienza nella riqualificazione e ristrutturazione di imprese. Ogni intervento di BCI in un grande progetto di ristrutturazione causato da disinvestimento è integrato, gestito da un team di esperti con comprovata capacità e basato su un approccio imprenditoriale, guidato dalla concretezza e dall’investimento.

Prima di Roncadelle, BCI ha già messo in atto 10 interventi in Italia: i più importanti riguardano Alpignano (TO), Monza (MB) e Volpiano (TO).

Business Creation Investments AG è attiva dal 1982, come società specializzata in riqualificazione di imprese. Insieme ai suoi vari partner, ha investito oltre 180 milioni di euro, preso parte a più di 120 progetti complessi di disinvestimento e ristrutturazione in Europa e negli Stati Uniti, salvaguardando o creando più di 120.000 posti di lavoro, sviluppando circa 6 milioni di metri quadrati di immobili.

La missione di BCI è di aiutare le aziende a studiare e sviluppare alternative praticabili alla chiusura di unità operative e produttive considerate non più strategiche, creando nuove prospettive per i dipendenti a rischio e i sistemi economici locali.