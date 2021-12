Forte scossa di terremoto avvertita nel Bresciano

(red.) Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita attorno alle 11,34 di questo sabato 18 dicembre nella Lombardia occidentale, tra le province di Milano, Bergamo e Brescia. Pochi minuti più tardi, alle 11,57, ne è seguita una seconda molto più leggera.

Secondo i dati registrati da Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) le scosse si sono verificate nella provincia di Bergamo a una profondità stimata in 26 chilometri. L’epicentro della prima, la più forte, è stato a Bonate Sotto, a poca distanza da Dalmine, presso il corso del fiume Brembo. La seconda invece ha avuto come epicentro Osio Sotto, località poco lontana, ed è stata di minore intensità: 2,2.

La prima scossa è stata avvertita distintamente anche nel Bresciano, tra il basso Sebino, la Franciacorta e persino in città.

Trenitalia, in via precauzionale, ha sospeso il traffico per effettuare verifiche tecniche. Questi i treni direttamente coinvolti: FR 9721 Bolzano (8:45) – Milano Centrale (11:45); FR 8508 Roma Termini (9:50) – Bergamo (15:00); FR 9723 Milano Centrale (11:45) – Venezia Santa Lucia (14:12); FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) – Milano Centrale (14:15); FA 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) – Milano Centrale (13:15); FA 9731 Milano Centrale (13:45) – Venezia Santa Lucia (16:12)

Solo qualche giorno fa un sisma di lieve entità, era stato percepito sull’Alto Garda bresciano, tra Gargnano e Toscolano.