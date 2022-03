Tram T2 Pendolina-Fiera: inizio dei cantieri entro il 2024

(red.) A fine 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha approvato l’elenco dei progetti finanziati sul capitolo del “trasporto rapido di massa”.

Brescia, con il progetto di realizzazione della linea tram T2 Pendolina-Fiera, previsto nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e sulla scorta di apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica, è risultata prima in graduatoria e beneficiaria di un finanziamento statale di 359 milioni (pari al 99% delle spese previste). Una notizia a buon diritto storica per la nostra città, che dà il via a un nuovo importante capitolo nell’evoluzione del trasporto pubblico bresciano.

Il progetto della nuova linea tram T2 Pendolina-Fiera viene presentato ufficialmente in un apposito evento promosso dal Comune di Brescia e dal Gruppo Brescia Mobilità, cui intervengono Federico Manzoni, Assessore alla Mobilità del Comune di Brescia, Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Andrea Spinosa, ricercatore ed esperto in sistemi di trasporto urbani, Carlo Scarpa, presidente di Brescia Mobilità, ed Emilio del Bono, Sindaco di Brescia.

Modera e conduce Monica Gasparini, giornalista bresciana di fama nazionale.

Il progetto prevede la realizzazione di una linea tranviaria ad alimentazione elettrica, che collegherà la Pendolina alla Fiera di Brescia, passando per il Centro storico e la stazione ferroviaria, lungo un percorso di 11,6 km con 24 fermate, che coprirà importanti zone della città oggi non servite dalla metropolitana e che intercetterà in zona Fiera il traffico automobilistico proveniente dai quadranti sud-ovest della provincia.

Le fermate del tram saranno facilmente riconoscibili e avranno banchina rialzata allo stesso livello di altezza del tram, così da favorire l’accessibilità al servizio.

Sono previsti 18 convogli, lunghi 32/35 metri, con una capienza di circa 220/250 passeggeri e una velocità commerciale di circa 18 km/ora, con frequenze, nelle ore di punta, di 6 minuti.

Oltre il 70% del tracciato sarà in sede propria, garantendo così tempi celeri e regolari al servizio.

L’alimentazione sarà totalmente elettrica e i convogli avranno, nei tratti più periferici, la classica linea aerea, mentre nel centro storico si passerà ad una alimentazione a batteria – eliminando dunque la presenza di fili e sostegni – per ridurre l’impatto visivo e monumentale.

Naturalmente, le vie in cui transiterà il tram saranno oggetto di un’importante riqualificazione, poiché il fatto stesso di dover riprogettare lo spazio stradale per permettere il transito della linea tramviaria fungerà da occasione per ripensare e rigenerare ampie porzioni della Città.

Ciò in linea con le migliori esperienze europee, nelle quali l’avvento del tram è stata l’occasione non soltanto per migliorare la mobilità pubblica ma per una rigenerazione urbana diffusa.

In queste settimane è in corso la gara per l’affidamento della progettazione definitiva dell’intervento, cui seguirà il progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori, che da cronoprogramma ministeriale dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2023.

L’avvio dei lavori è previsto a partire dai primi mesi del 2024, mentre l’entrata in esercizio della prima linea “Pendolina-Fiera T2” è prevista per marzo 2029.

Si stima che, dopo tre anni di esercizio, saranno quasi 12 milioni e mezzo i passeggeri annuali del tram, ai quali si aggiungeranno 38 milioni di passeggeri sugli autobus dell’area urbana e oltre 35 milioni e mezzo quelli della metropolitana, per un totale che sfiorerà così gli 86 milioni di passeggeri l’anno.

Un deciso salto rispetto ai 58 milioni registrati nel 2019 per la rete dell’area urbana di Brescia (bus e metropolitana), che pure ha conosciuto un significativo incremento rispetto ai 41 milioni di passeggeri del 2012, ovvero l’ultimo anno prima dell’entrata in funzione della metropolitana.