Brescia: riqualificazione di Corso Bazoli entro gennaio 2023

(red.) La società Cembre Spa, il 31 maggio 2017, ha presentato una proposta di Piano Attuativo in variante al PGT, successivamente integrata e variata il 10 aprile 2019, per la realizzazione di fabbricati produttivi per 14.794 metri quadrati di s.l.p delle aree site in via Serenissima, Via Magnolini, attualmente inedificate e adiacenti ai fabbricati esistenti dell’azienda. Il 30 settembre 2019 il Consiglio Comunale ha adottato la Proposta di Piano Attuativo.

Il 27 gennaio 2021 è stata stipulata la convenzione urbanistica che prevede l’impegno della società Cembre Spa a realizzare le opere per l’intervento di completamento e riqualificazione di Corso Bazoli. Il valore dell’opera è stimato in 642.600 euro al netto dello sconto del 15% e dell’Iva. Questo importo è interamente scomputabile dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione applicabili in sede di rilascio dei permessi di costruire. Le opere dovranno essere ultimate entro due anni dalla stipula della convenzione.

Il progetto definitivo/esecutivo, predisposto da Brescia Infrastrutture con il coinvolgimento dei settori Trasformazione Urbanistica, Strade, Mobilità e Verde Pubblico del Comune di Brescia e con il confronto con gli enti gestori dei sottoservizi di rete presenti sul tracciato ed in progetto, è stato depositato con una prima consegna in copia cartacea il 21 febbraio 2020.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

La realizzazione delle opere pubbliche consiste in un intervento di completamento di Corso Bazoli, strada di collegamento tra le vie Fiorentini e Serenissima, nel tratto compreso tra le vie Malga Bala e la rotatoria di via Serenissima.

Il progetto prevede il completamento, per l’estensione di circa 750 metri, della strada realizzata nell’anno 2005 come da progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta il 6 novembre 2002.

La strada classificata come strada urbana di quartiere tipo E, costituisce un incremento della viabilità a servizio del quartiere di Sanpolino.

Con questo progetto saranno potenziate le connessioni tra il quartiere di Sanpolino e via Serenissima e sarà riqualificata l’intersezione con via Cerca incentivando l’uso ciclo-pedonale di via Cerca limitandone il traffico veicolare ai residenti ed ai mezzi agricoli. I lavori relativi alle opere precedentemente illustrate dovranno essere ultimati entro due anni dalla stipula dell’atto di convenzione, pertanto entro il 27 gennaio 2023.