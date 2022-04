Keyword Research: Rixalto Media ci spiega come farla al meglio

(red.) La keyword research è un’attività che corrisponde alla ricerca di parole chiave sulla base degli obiettivi di marketing che devono essere raggiunti dal cliente. Gli esperti di Rixalto Media sottolineano che si tratta di un compito fondamentale e quasi insostituibile nel contesto di una strategia Seo: lo scopo è quello di trovare e identificare una particolare lista di termini che dovranno essere impiegati in fase di redazione di post originali e aggiornati, scritti secondo le buone pratiche Seo. Tutta la strategia marketing, in effetti, si fonda sulle parole chiave, le quali possono essere considerate come il cemento delle fondamenta a partire dalla quali si può edificare una strategia Seo il più possibile efficace e strutturata.

Parliamone con Andrea Preite CEO di Rixalto Media:

Perché la keyword research è così importante?

Come si può leggere sul nostro sito web di Rixalto Media ( Rixaltomedia.com ), la keyword research ricopre un ruolo di primo piano, e proprio per questo motivo deve essere gestita e seguita con la massima attenzione. Sono numerosi, pertanto, gli aspetti che vanno tenuti in considerazione, e che a seconda dei casi possono condizionare questa attività di ricerca in senso positivo o in senso negativo. Con l’aiuto della keyword research abbiamo la possibilità di capire non solo che cosa cercano gli internauti che navigano sul web, ma anche in quale formato gli utenti vogliono ottenere le informazioni di cui hanno bisogno e quante sono le persone in cerca delle parole in questione.

Come avviene la ricerca delle parole chiave in una campagna di marketing?

Non è esagerato affermare che il buon esito o l’insuccesso di una campagna di marketing completa possono derivare anche dalla keyword research, a prescindere dalla tipologia di campagna. Il fatto è che senza la ricerca delle parole chiave non è possibile redigere contenuti di qualità, e non si è neppure in grado di posizionare in modo efficace i post sulle piattaforme dei social network. Sono davvero tanti gli obiettivi che possono essere raggiunti grazie a questa attività, ovviamente a patto che la stessa venga eseguita in maniera efficace e sulla base dei più elevati standard di efficienza.

La keyword research è utile per fare pubblicità online?

La keyword research serve anche per la pubblicità online: infatti, offre l’opportunità di scegliere i termini più ricercati dagli utenti, così che possano essere costruite delle inserzioni il più possibile focalizzate e mirate. C’è, poi, una keyword research ad hoc per far sì che i prodotti che si desidera vendere compaiano nelle prime posizioni delle ricerche su Amazon e, più in generale, sui portali di commercio elettronico che sono gestiti da terze parti.

Guida allo svolgimento della keyword research: quali consigli si sente di dare?

Non c’è un solo modo per effettuare la keyword research, il cui obiettivo in ogni caso deve essere quello di identificare con la massima chiarezza e con altrettanta semplicità le parole più adatte da impiegare in base all’obiettivo che ci si propone di conseguire. Nel corso degli ultimi anni Google è stato oggetto di numerosi aggiornamenti, per effetto dei quali è in grado di comprendere a che cosa mira un utente che digita una particolare query. Insomma, il motore di ricerca ha sviluppato un’intelligenza superiore a quella che aveva pochi anni fa, e ha la capacità di individuare il search intent degli internauti. Questo è il motivo per il quale se si punta a effettuare una keyword research efficace è necessario essere consapevoli dei bisogni del cliente e di come proverà a soddisfarli mediante le query online.

Qual è la nicchia di riferimento?

E’ di vitale importanza conoscere con precisione la nicchia di riferimento verso la quale è indirizzata la campagna di marketing. Occorre, inoltre, conoscere bene i termini usati dagli utenti e saper cogliere la necessità che sta dietro una specifica query: in altre parole si tratta di scoprire che cosa desiderano gli utenti nel momento in cui digitano su Google questo o quel termine. Gli argomenti che devono essere affrontati possono essere definiti solo dopo che è stata inquadrata la nicchia di riferimento e che sono stati stabiliti i risultati che si desidera raggiungere. Sarebbe preferibile ricondurre i temi da affrontare solo a quelli che generano un effettivo interesse per chi rientra nella nicchia a cui la keyword research si rivolge. Per individuare le parole chiave, si comincia da termini relativi alle categorie di riferimento e poi si passa alle long tail keyword, che descrivono ciò di cui gli utenti hanno bisogno in maniera più precisa.