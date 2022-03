RC auto obbligatoria anche se l’auto è ferma o non viene utilizzata?

(red.) Si torna a parlare della possibilità di estendere l’obbligatorietà della polizza RC auto anche qualora l’auto o il veicolo di proprietà, restasse fermo in un luogo privato. Questa volta però, le notizie potrebbero far tirare un sospiro di sollievo agli automobilisti.

Secondo una nuova direttiva dell’Unione europea, l’automobilista potrebbe sospendere l’assicurazione pur avendo un veicolo fermo in un luogo privato, a patto che egli lo comunichi con anticipo. Stando a quanto scritto dunque, basterebbe inviare una comunicazione all’ente di competenza, specificando il periodo di tempo “di fermo”.

Ciò si andrebbe ad aggiungere a quanto specificato nel vecchio emendamento del Parlamento Europeo, dove comunicava che anche i veicoli fermi perché impossibilitati dal circolare, potranno richiedere la sospensione temporanea della polizza RCA.

Ad esempio tutti i mezzi con problemi tecnici, connessi ad esempio al motore e/o agli pneumatici.

RC auto obbligatoria con auto e veicoli fermi: cosa cambia?

Prima delle nuove modifiche inerenti all’RC obbligatoria anche per i veicoli fermi nel proprio garage, la Legge si presentava così:

“Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.

Le stesse condizioni oggi, vengono equiparate ad un veicolo fermo nel proprio garage, che sia un box o il cortile presso l’appartamento in cui abitiamo. Se ciò venisse confermato, potrebbe essere una vera e propria batosta economica.

La modifica è leggibile presso la direttiva UE 2009/103.

Quanto costa l’assicurazione di un’auto: un’occhiata ai numeri

I costi di un’assicurazione variano in base alla classe di merito, alla vettura da assicurare e chiaramente, alla società assicuratrice a cui ci rivolgiamo. Indipendentemente da ciò però, i prezzi in Italia non sono molto calmierati.

In media però, basandosi sull’ultimo trimestre pubblicato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il 90% di automobilisti italiani non pagano meno di 550€ annuali. Soltanto il 50% invece, può ritenersi “fortunato” a pagare poco meno di 330€.

In soluzioni come il noleggio a lungo termine, invece, l’assicurazione è già compresa nella rata mensile. Se si volesse approfondire il discorso e capire quanto effettivamente verrebbe a costare un NLT con RCA inclusa, allora è possibile visionare le offerte di Finrent.

Infine, sarebbe un’ottima alternativa alla sottoscrizione della polizza, anche per evitare quegli aspetti burocratici legati alle scadenze, calcolo del premio e contatti con le compagnie in attesa dei preventivi.

Come sospendere l’assicurazione se l’auto o il veicolo è fermo: 2 soluzioni

Ad oggi, sussistono esclusivamente due condizioni per poter usufruire della sospensione di una assicurazione su un veicolo non utilizzato. Di seguito vedremo dettagliatamente quali sono le opzioni a nostra disposizione.

1. Clausola contrattuale: prima di redigere il contratto, nel documento dev’essere trascritta la possibilità di sospendere la polizza (quando il mezzo non viene usato) in base alla comunicazione data anticipatamente dal contraente.

2. Facoltà della compagnia assicurativa: sarà la società stessa, a poter approvare o rifiutare la richiesta effettuata dal contraente.

Sul punto due per essere più chiari, significa che la società assicurativa può stabilire se accettare la sospensione in base alle sue condizioni. Motivo per cui è di fondamentale importanza leggere le clausole presenti nel contratto.

Alcune compagnie potrebbero introdurre delle limitazioni di sospensioni, altre ancora potrebbero inserire delle motivazioni specifiche per poter usufruire di questa opportunità.

Molte altre invece, danno la possibilità di poter richiedere la sospensione della polizza pur non essendoci o in assenza di motivazioni. Ad esempio, durante il lockdown causato dal Covid-19, molti italiani hanno risparmiato un po’ di soldi, bloccando la polizza per via dell’assenza di circolazione senza giustificati motivi.

Seppur il servizio di “sospensione temporanea assicurativa” la maggior parte delle volte è gratuito, non esiste alcuna Legge di Stato che regolamenta tale opzione. Ciò significa, che l’aggiunta di prezzo oppure l’inclusività nell’assicurazione è a discrezione della compagnia assicurativa.

Va posta infine, particolare attenzione alle garanzie accessorie. Nel momento in cui un veicolo resta fermo e l’assicurazione è sospesa, non è detto che la società sospenda il pagamento di extra quali incendio e furto, infatti è sempre meglio accertarsene anticipatamente.

Veicolo fermo con assicurazione scaduta: cosa accade

Non è ancora chiaro come avverrà il controllo in caso di assicurazione scaduta per un veicolo fermo in un garage o in un sito privato. Al momento quel che si sa, è che dovremmo attenerci alla legge attuale inerente ad una RC auto scaduta.

Il tempo massimo per poter provvedere al pagamento in caso di assicurazione scaduta, è di 15 giorni. Oltrepassato tale periodo, il mezzo di nostra proprietà sarà privo di polizza e la compagnia assicurativa non sarà più in diritto di risarcire denaro qualora si verificasse un sinistro in questi frangenti.

In conclusione ricordiamo che da fine anno 2023, potremo (quasi sicuramente), avere più certezze riguardo l’assicurazione obbligatoria anche se un veicolo restasse fermo in un luogo privato. Il contraente dunque, dovrà pagare costantemente la polizza, senza poter più usufruire dell’attuale opzione “di sospensione momentanea”.

Il tema assicurazioni, sia per nuove auto che per quelle ferme in garage, non è mai semplice da affrontare.