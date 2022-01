Siti web: perché le aziende dovrebbero averne uno

(red.) Ancora più aziende si sono rese conto, nel corso degli ultimi 2 anni, che è fondamentale avere un sito internet. Ovviamente stiamo parlando di pagine web di qualità, costruite da chi se ne intende, progettate e realizzate seguendo un piano editoriale e delle regole che consentano di raggiungere rapidamente nuovi potenziali clienti ogni giorno. La pandemia ha sicuramente fatto la sua parte, anche a causa del fatto che ha impedito ai clienti di accedere agli spazi di varie aziende. Ma si tratta anche di un interesse correlato alle nuove esigenze evidenziate dalla società negli ultimi 10 anni.

Perché è importante il web

Come costruire un sito di successo

Le web agency

Chi naviga in rete in Italia

Quante aziende hanno un sito internet

l’importanza degli e-commerce