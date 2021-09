Come Recuperare una chat di whatsapp in modo semplice

(red.) L’app di messaggistica WhatsApp, come Hangout, è uno degli strumenti più semplici e utili per tenersi in contatto con familiari, amici, colleghi di lavoro o chiunque abbia il tuo numero di telefono. Negli ultimi anni è diventata sempre più utilizzata per la sua semplicità e per le tante funzionalità aggiuntive oltre alla semplice comunicazione, arrivando a una user base complessiva di oltre 2 miliardi di persone.

Forse ti è anche capitato di eliminare messaggi importanti o intere chat da WhatsApp o dallo stesso Hangout. Se non sai come risolvere questa situazione ma desideri comunque riottenere accesso a quei messaggi o per sapere come spiare conversazioni hangout puoi leggere questo articolo e scoprire quali metodologie si possono applicare in situazioni di emergenza..

Come Recuperare Le Chat Di Whatsapp Senza Backup

Prima di addentrarci nell’argomento, vediamo alcune delle situazioni più comuni che possono portare all’eliminazione di una chat di Whatsapp:

• Reset del telefono alle impostazioni di fabbrica con conseguente perdita di tutti i dati finora memorizzati sul dispositivo.

• Acquisto di un nuovo smartphone con contestuale cancellazione dell’app dal vecchio dispositivo.

• Eliminazione accidentale tramite il comando “Elimina tutte le chat” durante la configurazione di WhatsApp.

• Perdita o smarrimento dello smartphone

Il Backup di Whatsapp

Attraverso l’impostazione di backup giornalieri si facilita il recupero dei messaggi anche dopo averli cancellati. Il backup automatico è una funzione offerta da Whatsapp che può essere impostata a cadenze variabili a seconda delle necessità.

Ad esempio, i backup automatici settimanali ti permetteranno di tornare indietro nel tempo e ripristinare chat e messaggi eventualmente eliminati fino al momento del backup stesso. Il prezzo da pagare? Perdere i messaggi inviati da quel momento in avanti.

Si tratta quindi di un file di backup conservato sui server di Whatsapp che ti permette di “tornare indietro nel tempo” e ripristinare lo status delle chat come era nel momento del backup stesso.

Come Comportarsi Nel Caso In Cui Il Backup Non Sia Attivato?

Alcune persone preferiscono non attivare la funzionalità di backup delle chat su Google Drive offerta da Whatsapp. Come recuperare le chat su WhatsApp in questo caso specifico? In realtà l’applicazione di Whatsapp di default crea una copia locale delle nostre chat a intervalli regolari, ovvero alle 2 di ogni notte e i file vengono conservati direttamente nella memoria interna del telefono per una settimana.

Se ti ritrovi in uno di questi casi, potrai ritrovare i messaggi inviati nei 7 giorni precedenti. Se i messaggi o le chat che ti interessano risalgono a un periodo precedente, questo metodo non avrà alcuna utilità. Ecco perché è sempre consigliabile attivare il sistema di backup automatico.

Ripristinare Chat Cancellate Su Whatsapp Attraverso Il Backup Su Cloud

Se hai eliminato le conversazioni per sbaglio, rimane la possibilità che la chat “incriminata” sia ancora presente nel backup su cloud. Se questo fosse il caso, ecco la procedura che devi seguire per ripristinare la chat:

• Disinstallare Whatsapp dal dispositivo Android o dall’iPhone.

• Reinstalla l’app di Whatsapp e configurala con il tuo numero telefonico.

• Una volta che l’applicazione è configurata, riceverai un messaggio che ti chiederà se desideri ripristinare i messaggi dal backup su cloud. Questo backup potrebbe provenire da Google Drive nel caso di uno smartphone Android oppure da iCloud nel caso di dispositivo iOS. Clicca su “Ripristina”.

• In questo modo ripristinerai i messaggi che avevi eliminato inizialmente per sbaglio. Ti preghiamo di notare che se hai ricevuto un messaggio dopo il backup su cloud più recente e hai eliminato questo messaggio, non potrai ripristinarlo con questo metodo.

Come Recuperare Chat Di Whatsapp Con mSpy

Dai primi paragrafi elencati, è evidente che non mancano i metodi per ripristinare delle chat di Whatsapp eliminate. Purtroppo non sono adatti a tutte le casistiche e in alcune occasioni potrebbero essere complesse da applicare. Se vuoi un metodo che funzioni sempre, ti consigliamo un’applicazione di ottima fattura, mSpy.

Si tratta di un programma utilizzato, ad esempio, da genitori preoccupati che vogliono controllare i propri figli per evitare che si mettano nei guai. Si può installare semplicemente in pochi minuti avendo il controllo diretto del dispositivo.

Dal sito web ufficiale è possibile controllare i vari piani di abbonamento disponibili e scegliere il pacchetto più adatto alla propria situazione. A installazione ultimata, sarà possibile controllare il dispositivo da remoto tramite un comodo pannello di controllo aggiornato in tempo reale.

Se ti stai chiedendo come recuperare una chat di Whatsapp su iPhone, devi sapere che mSpy è disponibile sia su smartphone iOS che Android.

Si tratta di un software legale se utilizzato da genitori preoccupati che intendono monitorare il comportamento dei propri figli a distanza o da parte di persone che si chiedono come recuperare una chat di Whatsapp cancellata, dato che questo programma ti permetterà di creare dei file di backup di singoli messaggi, chat intere con i nomi e i numeri di telefono delle persone coinvolte.

Le opzioni offerte da mSpy

Questo strumento è ideale non solo in luce di metodo su come recuperare le chat di Whatsapp ma anche in altro modo per controllare il comportamento di una persona, specialmente se minorenne, a distanza e in modo discreto.

Queste sono alcune delle funzioni disponibili su mSpy:

• Geolocalizzazione tramite GPS.

• Recupero dei messaggi SMS.

• Controllo da remoto delle foto scattate, ricevute e di tutti i file audio e video memorizzati sul dispositivo.

• Controllo delle app social e di messaggistica.

Come Recuperare Una Chat di Whatsapp: Note Finali

Con questo articolo speriamo di aver fatto chiarezza nella tua mente riguardo alle varie metodologie disponibili per recuperare o ripristinare una chat di Whatsapp. A seconda della tua situazione, delle impostazioni del tuo telefono e delle funzionalità effettivamente attivate sul tuo profilo Whatsapp, potrai decidere quella più adatta per raggiungere il risultato finale.

Se vuoi risolvere del tutto ogni problema, mSpy ti offre la soluzione perfetta a un prezzo accessibile. Ora resta a te decidere come affrontare il problema, con una maggiore conoscenza dell’argomento.